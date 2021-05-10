10.05.2021 10:28

Игорь Терехов поздравил с Днем победы Героя войны Михаила Карпеева

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил с 76-й годовщиной победы над нацизмом во Второй мировой войне Героя Советского Союза, генерала-майора авиации Михаила Карпеева.



city.kharkov.ua

Игорь Терехов побывал в гостях у легенды авиации. Он поздравил ветерана с Днем победы и вручил ему Почетную грамоту Харьковского городского совета.



«Михаил Поликарпович, с праздником Вас! С великой Победой! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и, конечно же, мирного неба над головой. Пускай в Вашем доме всегда царит тепло и уют. Берегите себя!» - обратился к ветерану и.о. мэра.



Отметим, Михаил Карпеев - единственный Герой Советского Союза, живущий в Харькове. Осенью ему исполнилось 98 лет, но ветеран до сих пор помнит все беды и страшные реалии военных лихолетий. В годы Второй мировой войны штурман 75-го гвардейского штурмового авиаполка гвардии лейтенант Михаил Карпеев совершил 310 боевых вылетов, уничтожив десятки вражеских танков и орудий, десятки автомобилей с военным грузом и железнодорожных вагонов, принимал участие в освобождении Харькова.



Справка. Михаил Поликарпович Карпеев родился 21 ноября 1922 года. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 29 июня 1945 года. В то время летчику-асу было неполных 23 года. Награду получил за мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых заданий - 100 успешных вылетов на самолетах ИЛ-2 с уничтожением вражеской техники и живой силы противника, 100 боевых вылетов на разведку, 110 боевых вылетов для связи с партизанами. В мирное время Михаил Поликарпович был военнослужащим, позже работал инженером на Харьковском тракторном заводе. Принимал участие в ветеранском движении.



Михаил Карпеев награжден орденом Ленина, медалью «Золотая Звезда», двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны І степени, орденом Александра Невского, орденом Богдана Хмельницкого, орденом «За службу Отечеству в Вооруженных Силах» и 29 медалями.