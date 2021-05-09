09.05.2021 21:11

Районы Харькова приняли эстафету празднования 9 Мая

Праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, прошли сегодня, 9 мая, в Слободском, Новобаварском и Холодногорском районах.



city.kharkov.ua

В Слободском районе концерт прошел во дворе школы №78. Для ветеранов войны и труда, детей войны, представителей ветеранских организаций района школьники подготовили праздничную программу, в которую входили вокальные и хореографические номера на военную тематику.



Кроме того, концерты прошли в Холодногорском сквере и в парке Квитки-Основьяненко (Новобаварский район). Для харьковчан выступали заслуженные артисты Украины Алексей Гавинский, Гарри Сетьян и другие исполнители. Также работали выставки творческих работ, посвященные Дню победы.



С праздником 9 Мая собравшихся поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.



«Сегодня святой праздник для каждого истинного харьковчанина. Сегодня мы празднуем День победы. Наши отцы, наши деды ценой своей жизни, ценой своего здоровья добыли нам право под мирным небом работать в любимом городе Харькове. Низкий им поклон за этот подвиг.



Дорогие харьковчане, мы обязаны чтить память наших героев. Наш долг - от поколения к поколению передавать всю правду о войне, правду о том, кто добыл эту нелегкую победу. Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала победы и харьковчане будут отмечать этот святой праздник именно 9 мая», - отметил Игорь Терехов.



После концертной программы всех желающих угощали традиционной «полевой кашей», харьковчане фотографировались с ветеранами, пели песни военных лет.