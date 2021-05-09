09.05.2021 17:02

Президент подписал закон о декретном отпуске для отцов

Мужчины в Украине теперь смогут уйти в декретный отпуск. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Какие преимущества предоставляет документ мужчинам и членам семьи, объяснение далее.

Парламент принял закон об обеспечении равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком. Документ уже подписан президентом Владимиром Зеленским. В офисе главы государства отмечают, что закон призван обеспечить равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями. Документ устраняет законодательные пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком.



"Ранее такой отпуск отцу ребенка, бабушке, дедушке или другим родственникам, фактически ухаживающими за ребенком, предоставлялась на основании справки с места работы или учебы матери о том, что она вышла на работу до окончания срока ее декрета. Таким образом закрепился дискриминационный подход, согласно которому право отца или других родственников на отпуск по уходу за ребенком было производным от права матери, то есть только мать могла делегировать право на декрет другим. Поэтому в случаях, когда мать ребенка, например, является самозанятым лицом или ФЛП, отец тоже не мог воспользоваться отпуском по уходу за ребенком."



Закон вводит новый вид отпуска - одноразовая отпуск при рождении ребенка. Он продлится до 14 календарных дней и оплачивается за счет работодателя.



"Такой отпуск будет предоставляться кому-то одному: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, если он не женат с матерью ребенка, но проживает совместно; бабушки или дед, или другом совершеннолетнему родственнику ребенка, фактически ухаживает за нею.Законом также определены отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого родителя."



Документ также предоставляет право родителям обоих полов, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.