09.05.2021 14:43

Фронтовые песни и «полевая каша» - ветераны празднуют День победы на площади Свободы

В Харькове ветераны Второй мировой войны отметили 9 Мая торжественным обедом и концертом на площади Свободы.



city.kharkov.ua

Отпраздновать День победы над нацизмом во Второй мировой войне пришли участники боевых действий, труженики тыла, дети войны и активисты ветеранских организаций. Для них организовали традиционную «полевую кашу» в армейских котлах и «фронтовые сто грамм». Ветераны с музыкантами пели песни военных лет, танцевали вальс, общались с журналистами и фотографировались.

Всех собравшихся поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.



«Дорогие ветераны, с Днем победы! Низкий вам поклон за ваш подвиг. Спасибо, что дали возможность нам, поколению ваших сыновей, работать в прекрасном городе Харькове. Сегодня мы склоняем головы в память о тех, кого, к сожалению, уже нет с нами, кто погиб, защищая нашу Родину. Их подвиг вечен и никогда не будет забыт.



Харьков - это город традиций. Мы праздновали этот святой день именно 9 мая и будем это делать всегда. Харьков чтит своих героев, которые ценой своей жизни принесли нам победу в той страшной войне. С праздником вас, ветераны! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия! Поздравляю с великой Победой!» - обратился к ветеранам Игорь Терехов.



Как отметил председатель общественной организации ветеранов Украины Основянского района Анатолий Штонда, на протяжении многих лет городская власть поддерживала ветеранское движение и продолжает следовать этой традиции.



«Мы сегодня с вами возложили цветы к мемориалу Скорбящей Матери. Она взывает к живым беречь мир, беречь тишину, беречь это благословенное слово «победа». Харьков всегда был промышленным городом, научным центром, отличался особой добропорядочностью. Но только благодаря Геннадию Кернесу он стал таким красивым, по-настоящему европейским городом. Геннадий Адольфович всегда поддерживал нас, отстаивал историческую память. Приятно, что начатая им традиция продолжается. Да здравствует великая Победа! Да здравствует народ победителей!» - обратился к собравшимся Анатолий Штонда.