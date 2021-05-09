09.05.2021 13:04

На площади Свободы проходит выставка ретро- и военной техники

В центре Харькова на площади Свободы сегодня, 9 мая, в честь Дня победы над нацизмом проходит выставка военной и ретротехники.

С самого утра харьковчане смогли лицезреть автомобили, мотоциклы и грузовики довоенных времен и послевоенного времени. Всего на площади представлено около двух десятков экспонатов. Доступ к ним открыт, и посетители выставки могут сделать их снимки и сфотографироваться на память.

Также организаторы выставки проводят экскурсии. Все экспонаты на ходу, и желающие могут прокатиться на мотоциклах и ретро-авто. Также в выставке представлена и военная техника. Две единицы военной техники для участия в мероприятии предоставил Харьковский завод имени Малышева - это БТР-50 и БМ "Оплот". Третья единица ХКБМ Морозова - бронетранспортер БТР-4Е.

Выставка будет работает сегодня до 16:00.

Напомним, в 21:00 в Лесопарке на Мемориале Славы пройдет 3-D световой перфоманс: проект "Лента памяти", во время которого на Стеллу Памяти будут транслировать отправленные харьковчанами фамилии участников Второй мировой войны.