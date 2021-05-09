09.05.2021 11:54

Правоохранители подсчитали количество людей, которые сегодня пришли на Мемориал Славы

Грубых нарушений порядка во время торжеств не зафиксировано.

По случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне возложить цветы к памятнику сегодня утром пришли около 6000 граждан. Об этом сообщили в ГУНП Украины в Харьковской области.

По словам правоохранителей, за соблюдением общественного порядка следили 200 полицейских и 50 военнослужащих Нацгвардии.



В полиции призываали граждан не нарушать правопорядо и придерживаться действующего законодательства Украины.

Напомним, торжественное возложение цветов к Мемориалу Славы по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне состоялось сегодня, 9 мая, в Харькове.