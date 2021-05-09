Правоохранители подсчитали количество людей, которые сегодня пришли на Мемориал Славы

Грубых нарушений порядка во время торжеств не зафиксировано.
По случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне возложить цветы к памятнику сегодня утром пришли около 6000 граждан. Об этом сообщили в ГУНП Украины в Харьковской области.
По словам правоохранителей, за соблюдением общественного порядка следили 200 полицейских и 50 военнослужащих Нацгвардии.
В полиции призываали граждан не нарушать правопорядо и придерживаться действующего законодательства Украины.
Напомним, торжественное возложение цветов к Мемориалу Славы по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне состоялось сегодня, 9 мая, в Харькове.
Тот самый день, который лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
Синоптики обещают дождливые и ветреные выходные.
День победы над нацизмом во Второй мировой войне или День победы - государственный праздник в Украине, официально отмечают 9 мая, начиная с 2016-го года.
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