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09.05.2021  08:45   

Игорь Терехов поздравляет харьковчан с Днем победы

Поздравление исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне


Игорь Терехов поздравляет харьковчан с Днем победы

Дорогие харьковчане!

Поздравляю вас с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне!

Война – не страница истории, а эпоха. Миллионы людей потеряли любимых, родной дом, прежнюю жизнь. Вой сирен, свист бомб были слышны в нашей стране четыре года, 1418 дней и ночей.

Харьков помнит те страшные времена: Дробицкий яр и Лесопарк, лагеря военнопленных, Йосю с чайником, на глазах у которого убили родителей, разрушенный Пассаж, Госпром, в окнах которого не отражалось солнце.

Сегодня оно светит ярко в память о тех, кого не вернуть. В знак благодарности тем, кто освободил Харьков, возродил разрушенный город и воспитал в нас уважение к труду и чувство любви к своей стране!

Герои – среди нас. Сегодня день их победы и нашего долга перед ними! Спасибо вам за все, уважаемые ветераны! Мы помним.

Тэги:  терехов, день победы, поздравление
 
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