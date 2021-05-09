09.05.2021 08:45

Игорь Терехов поздравляет харьковчан с Днем победы

Поздравление исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне



Игорь Терехов поздравляет харьковчан с Днем победы



Дорогие харьковчане!

Поздравляю вас с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне!

Война – не страница истории, а эпоха. Миллионы людей потеряли любимых, родной дом, прежнюю жизнь. Вой сирен, свист бомб были слышны в нашей стране четыре года, 1418 дней и ночей.

Харьков помнит те страшные времена: Дробицкий яр и Лесопарк, лагеря военнопленных, Йосю с чайником, на глазах у которого убили родителей, разрушенный Пассаж, Госпром, в окнах которого не отражалось солнце.

Сегодня оно светит ярко в память о тех, кого не вернуть. В знак благодарности тем, кто освободил Харьков, возродил разрушенный город и воспитал в нас уважение к труду и чувство любви к своей стране!

Герои – среди нас. Сегодня день их победы и нашего долга перед ними! Спасибо вам за все, уважаемые ветераны! Мы помним.