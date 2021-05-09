Игорь Терехов поздравляет харьковчан с Днем победы

Поздравление исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне
Дорогие харьковчане!
Поздравляю вас с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне!
Война – не страница истории, а эпоха. Миллионы людей потеряли любимых, родной дом, прежнюю жизнь. Вой сирен, свист бомб были слышны в нашей стране четыре года, 1418 дней и ночей.
Харьков помнит те страшные времена: Дробицкий яр и Лесопарк, лагеря военнопленных, Йосю с чайником, на глазах у которого убили родителей, разрушенный Пассаж, Госпром, в окнах которого не отражалось солнце.
Сегодня оно светит ярко в память о тех, кого не вернуть. В знак благодарности тем, кто освободил Харьков, возродил разрушенный город и воспитал в нас уважение к труду и чувство любви к своей стране!
Герои – среди нас. Сегодня день их победы и нашего долга перед ними! Спасибо вам за все, уважаемые ветераны! Мы помним.
Тот самый день, который лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
Синоптики обещают дождливые и ветреные выходные.
День победы над нацизмом во Второй мировой войне или День победы - государственный праздник в Украине, официально отмечают 9 мая, начиная с 2016-го года.
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