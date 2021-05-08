08.05.2021 21:16

Ветераны: Спасибо, что Харьков помнит о нас

Концерт, посвященный Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, прошел сегодня, 8 мая, в Харьковском городском дворце детского и юношеского творчества.

Праздничные мероприятия были организованы для ветеранов войны и труда, детей войны, представителей ветеранских организаций. Для них с участием творческих коллективов района была подготовлена концертная программа с песнями военных лет, после которой ветеранов угостили полевой кашей.

С наступающим Днем победы всех собравшихся поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он отметил, что этот праздник достался украинскому народу очень нелегко, поэтому нынешние поколения обязаны сделать все возможное, чтобы память о героях жила вечно.



«Эта страшная и жестокая война задела практически каждую семью. Мой отец тоже воевал, поэтому я хорошо знаю, что такое ужас войны. Я преклоняюсь перед людьми, которые приближали дни великой победы, независимо от того, воевали они или работали в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым. Я преклоняюсь перед людьми, которые восстанавливали наш город, разрушенный практически вдребезги. Они возрождали Харьков, и это тоже подвиг. Подрастающее поколение обязано помнить об этом страшном времени, обязано чтить память погибших, знать о совершенных ими подвигах. Нельзя забывать о том, что сделали ветераны, чтобы мы жили под мирным небом», - подчеркнул Игорь Терехов.





Как отметила Нина Кононенко, общественная организация ветеранов Украины Московского района, которую она возглавляет, самая многочисленная в городе, однако с каждым годом ветеранов Второй мировой войны становится все меньше.

«Жизнь невозможно повернуть назад, время необратимо и неуловимо. К сожалению, ветераны уходят, их осталось очень мало. Поэтому мы должны предоставить максимум внимания и благодарности ветеранам, оставшимся в живых. Спасибо, что город помнит о них, проявляет заботу. Желаю вам всем удачи во всех делах, здоровья, мира в нашей стране и каждой семье», - обратилась к собравшимся Нина Кононенко.