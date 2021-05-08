08.05.2021 20:46

Игорь Терехов встретился с ветеранами Второй мировой войны

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 8 мая, посетил на дому ветеранов Второй мировой войны и поздравил их с наступающим Днем победы.

Игорь Терехов побывал в гостях у участников боевых действий и вручил им награды. Так, Почетными грамотами Харьковского городского совета награждены ветеран войны и труда, освободитель Харькова, кавалер ордена «За мужество» Афанасий Текучев, кавалер ордена Отечественной войны І и ІІ степеней Павел Холоша, кавалер ордена Отечественной войны І степени, участник Курской битвы Александр Металиченко и кавалер ордена Отечественной войны ІІ степени, участник Сталинградской битвы Алексей Долгов.





Ветераны поделились с Игорем Тереховым воспоминаниями о годах войны, а также рассказали о своей нынешней жизни. В частности, Афанасий Текучев рассказал, как в 17 лет попал на фронт и участвовал в боях за освобождение Харькова, Александр Металиченко показал свою домашнюю библиотеку, над созданием которой он работал всю жизнь, Алексей Долгов подарил Игорю Терехову авторский сборник стихов и рассказов, а Павел Холоша представил написанную им диссертацию о Курской битве.





В свою очередь Игорь Терехов поблагодарил ветеранов за тот подвиг, который они совершили во имя жизни, и пожелал им крепкого здоровья, долголетия, бодрости и мирного неба над головой.



Справка. Павел Холоша - освободитель Харькова, прошел путь от рядового до полковника. Кавалер орденов Отечественной войны І и ІІ степеней, Красной Звезды, «За мужество». Награжден медалями «За боевые заслуги», дважды «За взятие Будапешта», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».





Афанасий Текучев - освободитель Харькова, ветеран войны и труда, член Совета Харьковской областной организации инвалидов войны, вооруженных сил и участников боевых действий. Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом «За мужество», а также медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Александр Металиченко - освободитель Харькова, Кировограда, участник Курской битвы. Кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны І степени. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».



Алексей Долгов - освободитель Харькова, участвовал в Сталинградской битве. Кавалер ордена Отечественной войны ІІ степени. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».