08.05.2021 19:33

День памяти и примирения в Украине: история и значение

8 мая Украина и многие страны мира почитают День памяти и примирения в честь жертв Второй мировой войны. День траура и почитания всех пострадавших и погибших от ужасного события прошлого века. История и значение этой даты - в следующем материале..

8 мая для многих стран мира, в том числе и Украины - День памяти и примирения в честь погибших и жертв величайшей трагедии ХХ века - Второй мировой войны. Официально эта дата вошла во всемирный календарь в 2005 году: тогда Генеральная Ассамблея ООН предложила проводить памятные мероприятия на территории государств, входящих в организацию объединенных наций. Предпосылкой решения служило ночное cобытие 8 мая 1945 года: тогда был подписан «Акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил нацистской Германии".



РЕЗОЛЮЦИЯ 59/26 Генеральной Ассамблеи ООН от 22 НОЯБРЯ 2004 ГОДА



К 60-му юбилею празднования Победы во Второй мировой войне, Генеральная ассамблея ООН провозглашает 8 и 9 мая днями памяти и примирения и, признавая при этом, что государства-члены могут иметь свои собственные дни победы или освобождения, предлагает всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем тем, кто погиб во время Второй мировой войны.



В Украине же памятная дата была введена в 2015 году. Тогда по рекомендации ООН, указом Президента 8 мая провозглашено Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй Мировой войны. В документе отмечается, что эта дата установлена ​​для "достойного чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения уважения всем борцам против нацизма". Символом дня траура в Украине стали слоган "Никогда снова" и изображение красного мака - международного знака памяти жертв всех военных и гражданских конфликтов. По традиции в этот день устанавливается почетный караул у памятников и мемориалов, посвященных увековечению победы над нацизмом и памяти жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов, а также происходит возложение венков и цветов. В храмах проводятся молебны и службы в честь погибших воинов.