Игорь Терехов опубликовал видео, посвященное памяти павших героев Второй мировой войны (ВИДЕО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил ролик на своей странице в соцсети.
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил видео на своей странице в Телеграмм:
"Вечная слава героям - победителям!
Помним и благодарим…"
День хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
Синоптики обещают дождливые и ветреные выходные.
В 1951 году в Харькове впервые в Украине началось телевещание.
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