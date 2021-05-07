Главная Новости Общество Игорь Терехов опубликовал видео, посвященное памяти павших героев Второй мировой войны (ВИДЕО)
07.05.2021  21:33   

Игорь Терехов опубликовал видео, посвященное памяти павших героев Второй мировой войны (ВИДЕО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил ролик на своей странице в соцсети.


Фото Василия Голосного

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил видео на своей странице в Телеграмм:

"Вечная слава героям - победителям!

Помним и благодарим…"

Тэги:  терехов, памяти павших, харьков, 9 мая, вторая мировая, мемориал
 
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