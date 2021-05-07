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07.05.2021  19:59   

Игорь Терехов: Именно благодаря вам мы живем в прекрасном и уютном Харькове (ФОТО)

Праздничная программа для ветеранов Второй мировой войны прошла сегодня, 7 мая 2021 года, в Детском парке (ул. Плехановская, 9).


//city.kharkov.ua
В мероприятии приняли участие ветераны, дети войны, представители ветеранских организаций, а также жители района. 
 
С наступающим Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне всех присутствующих поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. 
 
«В канун этого великого праздника примите самые теплые и самые искренние слова благодарности. То, что Харьков сейчас живет под мирным небом, - это ваша заслуга! Спасибо вам за подвиги на поле боя и в тылу, за непосильный труд по возрождению нашего разрушенного города в послевоенные годы. Все вы – герои! Потому что именно благодаря вам мы живем в прекрасном и уютном Харькове. Низкий вам поклон!» - обратился к ветеранам Игорь Терехов. 
 
Для собравшихся выступили заслуженная артистка Украины Евгения Костенко, Народный хор ветеранов войны и труда, образцовый ансамбль танца «Джерельце» и другие творческие коллективы. Также все желающие могли угоститься полевой кашей.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков, 9 мая, день победы, праздник
 
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