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07.05.2021  14:56   

Игорь Терехов: Пусть молодое поколение всегда помнит о подвиге, который вы совершили (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов накануне 9 Мая встретился с ветеранами.


//city.kharkov.ua

Встречу ветеранов Второй мировой, детей войны, людей преклонного возраста организовали в Молодежном парке. Для них прошел концерт, на котором исполнили песни военных лет.

Игорь Терехов поблагодарил каждого ветерана за мирную жизнь, пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и душевного спокойствия.
 
«Мы собрались здесь накануне великого праздника – Дня Победы. Тяжело досталась эта победа, ценой миллионов жизней, здоровья миллионов людей. Я очень благодарен всем ветеранам, которые так или иначе добывали победу - на фронте, в эвакуации, в мирное время, восстанавливая наш город. Все вы – герои, которые сделали так, чтобы мы жили под мирным небом, в красивом и уютном Харькове. Низкий вам поклон. Пусть молодое поколение всегда помнит о подвиге, который вы совершили», - обратился к ветеранам Игорь Терехов.
 
Глава Администрации Киевского района Нелли Казанжиева сообщила, что в Киевском районе живут 47 участников боевых действий Второй мировой войны. По ее словам, ветеранов навещают и поздравляют с предстоящим Днем победы.
 
«Это настолько важно. Не мы им помогаем, а они нас заряжают энергией, добром, миром и теплом», - отметила Нелли Казанжиева.

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Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, ветераны, харьков, встреча, 9 мая, день победы, аллея, выпускники, молодежный парк
 
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