07.05.2021 14:21

Социологи зафиксировали лидерские позиции на будущих выборах мэра действующего руководителя Харькова Терехова

В гонке за кресло мэра Харькова лидерские позиции с огромным отрывом от других кандидатов занял действующий руководитель города Игорь Терехов. Другие кандидаты, в лучшем случае, смогут побороться между собой за возможность выйти во второй тур.

Такие данные обнародовал центр социальных и маркетинговых исследований Socis по результатам исследования электоральных симпатий харьковчан в период с 29 апреля по 4 мая 2021 года.

Как свидетельствуют данные свежих социологических исследований, среди определившихся со своим выбором харьковчан, которые пойдут голосовать на участки в день выборов (желтая диаграмма), первое место занял действующий руководитель города Игорь Терехов с показателем поддержки 31,1% — это существенно выше показателей ближайшего соперника Михаила Добкина, и в два раза превышает суммарный показатель поддержки Юлии Светличной и Евгения Мураева вместе взятых.

Также Игорь Терехов, согласно данным социологической компании Socis, лидирует и среди всех опрошенных харьковчан, кто собирается пойти на выборы (зеленая диаграмма).

Согласно результатам опроса, Игоря Терехова жители Харькова считают наиболее вероятным победителем грядущих выборов мэра — в его победе уверены 37,5% (диаграмма ниже) среди всех участников исследования. В победу Михаила Добкина верит в два раза меньшее количество горожан. Оценка возможности победы других наиболее рейтинговых кандидатов лишь немногим превышает пределы статистической погрешности, которая для исследования составляет 3,6%, что делает их шансы на победу в гонке за кресло мэра Харькова довольно призрачными.

Лидировавший ранее Михаил Добкин все же сохранил первое место, но в антирейтинге — у него наивысший показатель респондентов, которые ни при каких обстоятельствах не проголосуют за этого кандидата. Уровень категорического неприятия Михаила Добкина избирателями Харькова составил 32,9%, за ним в лидерах народных антипатий следуют Александр Фельдман и Евгений Мураев. В целом, как показало исследование социологической компании Socis, все кандидаты кроме действующего руководителя города Игоря Терехова обладают довольно высоким уровнем антипатии избирателей.

Если сравнить результаты исследования с более ранними данными других служб, собранными в конце марта, Михаил Добкин лишь на протяжении апреля растерял половину поддержки горожан Харькова. Тогда Украинская социологическая платформа оценила его рейтинг в гонке за пост мэра на уровне 35%, а сейчас его рейтинг не дотянул и до 17%.

Центр социальных и маркетинговых исследований Socis провел исследование методом телефонного интервью репрезентативной выборки из 800 респондентов, проживающих во всех 9 районах Харькова, старше 18 лет. Исследование проведено в период с 29 апреля по 4 мая 2021 года, погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/-3,6%.