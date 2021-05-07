07.05.2021 14:10

Правоохранители призвали воздержаться от использования георгиевских лент и другой запрещенной символики во время мероприятий 8 и 9 мая

8 и 9 мая в городе Харькове и области пройдут многочисленные мероприятия, посвященные Дню памяти и примирения и Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

По словам правоохранителей, наиболее массовые - это будут возложение цветов на Мемориальном комплексе «Славы» в Лесопарке, мероприятия на «Высоте маршала Конева», автопробег, выставка тематической ретротехники на площади Свободы, реквием по воевавшими на центральной аллее Мемориала Славы в Лесопарке, а также мероприятия на территории городских парков отдыха. Отмечается, что в течение двух дней мероприятия посетят более 38 000 граждан.

К охране публичной безопасности и порядка в местах проведения мероприятий планируется привлечь более 2000 правоохранителей: около 1500 сотрудников полиции, 150 военнослужащих Нацгвардии и 400 курсантов Харьковского национального университета внутренних дел.

Кроме того, для поддержания правопорядка на территории Харькова будет осуществляться пешее патрулирование нарядами полиции из числа сотрудников территориальных подразделений полиции и постоянного и переменного состава Харьковского национального университета внутренних дел.

Полицейские Харьковщины призывают граждан воздержаться от использования георгиевских лент и другой запрещенной символики. Согласно действующему законодательству в Украине запрещено изготовление и пропаганды коммунистической и национал-социалистической символики.

С целью обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования 8 и 9 мая работники полиции призывают граждан не нарушать правопорядок, придерживаться действующего законодательства Украины.