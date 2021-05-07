В Слободском районе почтили память погибших воинов Второй мировой

Памятное мероприятие по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне прошло 6 мая на Городском кладбище №5 в Слободском районе.
Как отметили в Администрации Слободского района, на этом кладбище похоронены 24 воина, защищавших Харьков, Украину, могилы совсем еще молодых солдат с именами и фамилиями, безымянных, разных национальностей. Почтить их память пришли представители администрации района, харьковчане. Они возложили цветы к памятнику погибшим воинам и почтили их память минутой молчания.
День хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
В 1951 году в Харькове впервые в Украине началось телевещание.
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