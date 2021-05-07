07.05.2021 11:51

В Слободском районе почтили память погибших воинов Второй мировой

Памятное мероприятие по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне прошло 6 мая на Городском кладбище №5 в Слободском районе.

Как отметили в Администрации Слободского района, на этом кладбище похоронены 24 воина, защищавших Харьков, Украину, могилы совсем еще молодых солдат с именами и фамилиями, безымянных, разных национальностей. Почтить их память пришли представители администрации района, харьковчане. Они возложили цветы к памятнику погибшим воинам и почтили их память минутой молчания.

Обращаясь к собравшимся, заместитель председателя Администрации Слободского района Денис Дорожкин призвал не забывать и уважать светлую память защитников, которые отдали свою жизнь, отстаивая мир и независимость Украины в годы Второй мировой войны.