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07.05.2021  09:21   

Почетный харьковчанин Владимир Пономаренко отмечает день рождения

Исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов поздравил с днем ​​рождения Владимира Пономаренко - Почетного гражданина города Харькова, доктора экономических наук, профессора, ректора Харьковского национального экономического университета им. Семена Кузнеца.

Почетный харьковчанин Владимир Пономаренко отмечает день рождения

«Ваш жизненный путь является примером верного служения делу укрепления и развития украинской системы образования. Благодаря Вашему опыту и мудрому руководству университет получил признание не только в нашей стране, но и на международном уровне.

Сочетая научную и управленческую деятельность, Вы зарекомендовали себя как талантливый ученый и проявили организаторские качества, настойчивость и целеустремленность. Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой творческой энергии и вдохновения!» - говорится в поздравлении.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков, день рождения, владимир пономаренко
 
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