07.05.2021 09:21

Почетный харьковчанин Владимир Пономаренко отмечает день рождения

Исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов поздравил с днем ​​рождения Владимира Пономаренко - Почетного гражданина города Харькова, доктора экономических наук, профессора, ректора Харьковского национального экономического университета им. Семена Кузнеца.

«Ваш жизненный путь является примером верного служения делу укрепления и развития украинской системы образования. Благодаря Вашему опыту и мудрому руководству университет получил признание не только в нашей стране, но и на международном уровне.

Сочетая научную и управленческую деятельность, Вы зарекомендовали себя как талантливый ученый и проявили организаторские качества, настойчивость и целеустремленность. Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой творческой энергии и вдохновения!» - говорится в поздравлении.