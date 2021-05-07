Почетный харьковчанин Владимир Пономаренко отмечает день рождения

Исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов поздравил с днем рождения Владимира Пономаренко - Почетного гражданина города Харькова, доктора экономических наук, профессора, ректора Харьковского национального экономического университета им. Семена Кузнеца.
«Ваш жизненный путь является примером верного служения делу укрепления и развития украинской системы образования. Благодаря Вашему опыту и мудрому руководству университет получил признание не только в нашей стране, но и на международном уровне.
Сочетая научную и управленческую деятельность, Вы зарекомендовали себя как талантливый ученый и проявили организаторские качества, настойчивость и целеустремленность. Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой творческой энергии и вдохновения!» - говорится в поздравлении.
День хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
В 1951 году в Харькове впервые в Украине началось телевещание.
влажность:
давление:
ветер: