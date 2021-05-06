06.05.2021 16:11

Игорь Терехов в преддверии Дня победы посетил на дому ветеранов

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 6 мая 2021 года, посетил на дому ветеранов - участников боевых действий Второй мировой войны.



//city.kharkov.ua

В преддверии Дня победы Игорь Терехов побывал в гостях у жительницы Шевченковского района, освободительницы Харькова Тамары Бутенко, жительницы Новобаварского района, старшины медслужбы Лидии Иващенко и у кавалера четырех медалей «За отвагу» Алексея Прокофьева, который проживает в Индустриальном районе. Исполняющий обязанности Харьковского городского головы поздравил ветеранов с наступающим праздником и вручил им Почетные грамоты Харьковского городского совета.

Участники боевых действий поделились воспоминаниями и о годах войны, и о периоде восстановления страны из руин, показали старые фотографии, рассказали о своей нынешней жизни.

«С каждым годом нас становится все меньше. Поэтому спасибо за внимание к ветеранам, за то, что не забываете о нас», - сказала в словах благодарности Тамара Бутенко.

В свою очередь Игорь Терехов пожелал ветеранам здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

«Меня поразила позиция, стержень, который есть внутри этих людей. Вот, например, Лидия Иващенко смотрела телепередачу, когда возник спор о маршале Жукове, и я сказал в эфире, что памятник маршалу Жукову в Харькове стоял, стоит и будет стоять. И никто не вправе его сносить, потому что он не коммунисту, а маршалу, внесшему вклад в победу. И Лидия Яковлевна сама сказала, что солдаты уважали Жукова как полководца, и ветераны поддерживают нас в этом вопросе. Я преклоняюсь перед этими людьми за их позицию и за все, что они сделали», - подчеркнул Игорь Терехов.