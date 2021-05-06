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06.05.2021  11:37   

5 мая в Харькове родилось 43 малыша

43 ребенка родилось в Харькове в среду, 5 мая.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 19 мальчиков и 24 девочки.

Редакция РЕДПОСТ, поздравляет маленьких харьковчан и их счастливых родителей.

Тэги:  новорожденные, дети, харьков, рождаемость
 
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