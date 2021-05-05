05.05.2021 15:18

Велоспорт. У харьковчан - золото турецкой гонки

В турецком городе Кайсери состоялись две международные рейтинговые гонки по МТБ в олимпийском кросс-кантри.

Ирина Попова и Александр Коняев стали победителями.

В первый день мая состоялась гонка второй категории "Mount Erciyes High Altitude MTB Cup", в которой харьковчане оформили победный дубль. В женском заезде равных не оказалось двукратной чемпионке Европы Ирине Поповой. Россиянку Александру Ушакову, ставшую второй, харьковчанка опередила на 1 минуту и 11 секунд. Всего на старт вышли 8 спортсменок из пяти стран.

В мужском кросс-кантри быстрее всех свой велосипед гнал Александр Коняев. Ближайший преследователь, итальянец Алессио Агостинелли, отстал на 51 секунду. А всего за награды сражались 19 велогонщиков из 10 стран.

Победы принесли подопечным ЗТУ Романа Коробова по 30 зачетных очков.

Среди юниоров харьковчанин Егор Волков остановился в шаге от пьедестала, став четвертым (+14 очков).

Также в Кайсери состоялась гонка первой категории "Erciyes MTB Cup". И вновь в женском заезде лучший результат показала Ирина Попова, который принес ей 60 рейтинговых очков. Ирина опередила ближайшую соперницу Веру Медведеву из России на все те же 1 минуту и 11 секунд. В заезде так же участвовали 8 спортсменок из 5 стран.

Александр Коняев на этот раз поменялся на финише местами с Агостинелли и стал серебряным призером, отстав от итальянца на 41 секунду. Вторая итоговая позиция добавила Александру 40 зачетных баллов. Всего на старт вышли 20 участников из 10 стран.

Егор Волков вновь занял четвертое место среди юниоров и заработал 14 рейтинговых очков.