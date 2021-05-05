05.05.2021 14:53

Какой размер социальной помощи малообеспеченным семьям?

В Минсоцполитики дают разъяснения.

«Размер государственной социальной помощи определяется как разница между уровнем обеспечения прожиточного минимума для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом, - объясняют в министерстве. - Законами о Государственном бюджете Украины ежегодно устанавливается уровень обеспечения прожиточного минимума (гарантированный минимум) для назначения государственной социальной помощи».

В частности, в 2021 году он составляет:

для трудоспособных лиц - 35% прожиточного минимума (с января - 794,50 грн, с июля - 832,65 грн, с декабря - 868,35 грн);

для детей до 6 лет - 130% прожиточного минимума (с января - 2497,30 грн, с июля - 2 616,90 грн, с декабря - 2 730,00 грн);

для детей от 6 до 18 лет - 130 % прожиточного минимума (с января - 3 113,50 грн, с июля - 3 263,00 грн, с декабря - 3 403,40 грн);

для лиц, утративших трудоспособность, - 100% прожиточного минимума (с января - 1 769,00 грн, с июля - 1 854,00 грн, с декабря - 1 934,00 грн).