Главная Новости Общество Для оформления субсидии справку о доходах пенсионера можно заказать онлайн
05.05.2021  13:24   

Для оформления субсидии справку о доходах пенсионера можно заказать онлайн

На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины можно заказать различные справки с QR-кодом.

«Такая справка является аналогом бумажного документа и может использоваться для решения вопроса оформления субсидий, предоставления сервисных услуг, в посольствах, консульских учреждениях, для предъявления по месту требования», - объясняют в Пенсионном фонде Украины.

В личном кабинете на веб-портале электронных услуг фонда, используя квалифицированную электронную подпись, можно заказать:

- справку о доходах пенсионера, в том числе для оформления субсидий;

- индивидуальные сведения о застрахованном лице (форма ОК-5) или о начисленной зарплате (форма ОК-7);

- справку о трудовом и страховом стаже;

- выписку из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

- данные об особых условиях труда.

QR-код подтверждает достоверность и позволяет проверить справку.

Напомним, с 1 мая 2021 года вступили новые правила получения субсидий.

Тэги:  субсидия, справка о доходах
 
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