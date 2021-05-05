Для оформления субсидии справку о доходах пенсионера можно заказать онлайн

На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины можно заказать различные справки с QR-кодом.
«Такая справка является аналогом бумажного документа и может использоваться для решения вопроса оформления субсидий, предоставления сервисных услуг, в посольствах, консульских учреждениях, для предъявления по месту требования», - объясняют в Пенсионном фонде Украины.
В личном кабинете на веб-портале электронных услуг фонда, используя квалифицированную электронную подпись, можно заказать:
- справку о доходах пенсионера, в том числе для оформления субсидий;
- индивидуальные сведения о застрахованном лице (форма ОК-5) или о начисленной зарплате (форма ОК-7);
- справку о трудовом и страховом стаже;
- выписку из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
- данные об особых условиях труда.
QR-код подтверждает достоверность и позволяет проверить справку.
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