05.05.2021 11:53

На площади Свободы установят переносные клумбы с деревьями

Об этом сегодня, 5 мая, на рабочем совещании сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.



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По его словам, такое решение было принято, чтобы воспрепятствовать свободному движению авто по площади, обезопасить водителей и пешеходов и озеленить центральную часть города.



«Водители машин, в том числе иностранцы, на огромной скорости ездят по центральной части площади Свободы. Это небезопасно, и, кроме того, остаются следы, которые практически невозможно смыть. Харьковчане возмущены этим поведением, и мы неоднократно обращались по этому поводу в полицию. Я лично звонил в правоохранительные органы. Патрульная полиция составляет административные протоколы, но это не дает ожидаемого результата. Поэтому мною было принято решение установить специальные клумбы», - сообщил Игорь Терехов.



Он отметил, что растения дадут тень в жаркую погоду. К тому же клумбы сделают переносными, чтобы их можно было легко убирать на время городских мероприятий.