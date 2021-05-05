На площади Свободы установят переносные клумбы с деревьями

Об этом сегодня, 5 мая, на рабочем совещании сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
По его словам, такое решение было принято, чтобы воспрепятствовать свободному движению авто по площади, обезопасить водителей и пешеходов и озеленить центральную часть города.
«Водители машин, в том числе иностранцы, на огромной скорости ездят по центральной части площади Свободы. Это небезопасно, и, кроме того, остаются следы, которые практически невозможно смыть. Харьковчане возмущены этим поведением, и мы неоднократно обращались по этому поводу в полицию. Я лично звонил в правоохранительные органы. Патрульная полиция составляет административные протоколы, но это не дает ожидаемого результата. Поэтому мною было принято решение установить специальные клумбы», - сообщил Игорь Терехов.
Он отметил, что растения дадут тень в жаркую погоду. К тому же клумбы сделают переносными, чтобы их можно было легко убирать на время городских мероприятий.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении они могут оказаться пустышками.
Погоду определяет западная периферия антициклона Trudi с центром над Прикаспийской низменностью. Переменная облачность, без существенных осадков.
5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки.
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