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05.05.2021  11:04   

На майские праздники в Харькове родились 126 детей

126 детей родилось в Харькове за последние пять дней – 30 апреля, 1, 2, 3 и 4 мая.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, в пятницу, 30 апреля, в городе родилось 37 детей: 17 мальчиков и 20 девочек, в том числе одна двойня – мальчик и девочка, которые появились на свет в городском перинатальном центре.  

В субботу, 1 мая, на свет появился 21 ребенок: 11 мальчиков и 10 девочек. 
 
В воскресенье, 2 мая, в городе родилось 15 детей: 7 мальчиков и 8 девочек.
 

В понедельник, 3 мая, появилось на свет 22 новорожденных: 13 мальчиков и 9 девочек.

Тэги:  новорожденные, дети, харьков, рождаемость
 
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