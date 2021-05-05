05.05.2021 11:04

На майские праздники в Харькове родились 126 детей

126 детей родилось в Харькове за последние пять дней – 30 апреля, 1, 2, 3 и 4 мая.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, в пятницу, 30 апреля, в городе родилось 37 детей: 17 мальчиков и 20 девочек, в том числе одна двойня – мальчик и девочка, которые появились на свет в городском перинатальном центре.

В субботу, 1 мая, на свет появился 21 ребенок: 11 мальчиков и 10 девочек.



В воскресенье, 2 мая, в городе родилось 15 детей: 7 мальчиков и 8 девочек.



В понедельник, 3 мая, появилось на свет 22 новорожденных: 13 мальчиков и 9 девочек.