На майские праздники в Харькове родились 126 детей

126 детей родилось в Харькове за последние пять дней – 30 апреля, 1, 2, 3 и 4 мая.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, в пятницу, 30 апреля, в городе родилось 37 детей: 17 мальчиков и 20 девочек, в том числе одна двойня – мальчик и девочка, которые появились на свет в городском перинатальном центре.
В понедельник, 3 мая, появилось на свет 22 новорожденных: 13 мальчиков и 9 девочек.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении они могут оказаться пустышками.
Ночью на поверхности почвы заморозки 0...-3°С (до -1°С в воздухе). Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки.
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