Харьков пережил холодный апрель

Главной особенностью прошедшего апреля стало то, что он оказался самым холодным за последние 17 лет.
Средняя температура в апреле составила +8,3° (при норме +9,7°), рассказали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Часто наблюдались заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе. Минимальная температура составляла -3,9° (5 апреля), максимальная + 21,4° (30 апреля).
Третья декада месяца была довольно ветреной и неустойчивой с максимальным порывом 21 м/с (23 апреля), который произошел во время прохождения грозы.
Всего за месяц случилось 2 дня с грозой и 5 дней с туманами.
Осадков выпало 42 мм, что примерно на 30% больше нормы, и они по городу распределились неравномерно. В отдельные дни наблюдалось выпадение снежной крупы. Больше увлажнения получила северо-западная часть города. Снежный покров не зафиксирован, атмосферное давление в течение месяца колебался в пределах нормы.
В гороскопе будут преобладать не личные, а в первую очередь общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. В такие дни люди чаще обычного остаются работать сверхурочно, подают милостыню, говорят о политике, дают советы.
Ночью на поверхности почвы заморозки 0...-3°С (до -1°С в воздухе). Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Великая Пятница (Великий Пяток) — пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребению Его.
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