04.05.2021 13:39

Харьков пережил холодный апрель

Главной особенностью прошедшего апреля стало то, что он оказался самым холодным за последние 17 лет.





Средняя температура в апреле составила +8,3° (при норме +9,7°), рассказали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Часто наблюдались заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе. Минимальная температура составляла -3,9° (5 апреля), максимальная + 21,4° (30 апреля).

Третья декада месяца была довольно ветреной и неустойчивой с максимальным порывом 21 м/с (23 апреля), который произошел во время прохождения грозы.

Всего за месяц случилось 2 дня с грозой и 5 дней с туманами.

Осадков выпало 42 мм, что примерно на 30% больше нормы, и они по городу распределились неравномерно. В отдельные дни наблюдалось выпадение снежной крупы. Больше увлажнения получила северо-западная часть города. Снежный покров не зафиксирован, атмосферное давление в течение месяца колебался в пределах нормы.