В Харьков пришло похолодание и ночные заморозки

В ближайшие двое суток на Харьковщине ожидается прохладная погода без существенных осадков.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Так, во вторник, 4 мая, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7 - 12 м/с; утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-6° тепла, днем 13-15°.
В ночь с 4 на 5 мая синоптики прогнозируют заморозки до 1 градуса мороза. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20°.
В гороскопе будут преобладать не личные, а в первую очередь общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. В такие дни люди чаще обычного остаются работать сверхурочно, подают милостыню, говорят о политике, дают советы.
В выходные - в Харькове до 20 градусов тепла
Великая Пятница (Великий Пяток) — пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребению Его.
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