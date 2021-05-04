04.05.2021 08:48

В Харьков пришло похолодание и ночные заморозки

В ближайшие двое суток на Харьковщине ожидается прохладная погода без существенных осадков.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Так, во вторник, 4 мая, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7 - 12 м/с; утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-6° тепла, днем 13-15°.

В ночь с 4 на 5 мая синоптики прогнозируют заморозки до 1 градуса мороза. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20°.