02.05.2021 11:00

Полицейские обеспечили безопасность граждан во время Пасхальных богослужений (ФОТО)

Участие в богослужениях приняли более 37 тысяч граждан.

Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 2100 правоохранителей.

Пасхальные богослужения проводились в 315 храмах Харьковщины.

Работники полиции, военнослужащие Нацгвардии, патрульные полицейские, преподаватели и курсанты учреждений высшего образования МВД, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям несли службу непосредственно возле храмов, а также поддерживали общественный порядок на территории населенных пунктов в праздничную ночь.

В течение праздничных дней грубых нарушений публичной безопасности и порядка не зафиксировано.