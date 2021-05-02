Главная Новости Общество Полицейские обеспечили безопасность граждан во время Пасхальных богослужений (ФОТО)
02.05.2021  11:00   

Полицейские обеспечили безопасность граждан во время Пасхальных богослужений (ФОТО)

Участие в богослужениях приняли более 37 тысяч граждан.

Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 2100 правоохранителей.
 
Пасхальные богослужения проводились в 315 храмах Харьковщины.
 
Работники полиции, военнослужащие Нацгвардии, патрульные полицейские, преподаватели и курсанты учреждений высшего образования МВД, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям несли службу непосредственно возле храмов, а также поддерживали общественный порядок на территории населенных пунктов в праздничную ночь.
 
В течение праздничных дней грубых нарушений публичной безопасности и порядка не зафиксировано.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пасха, безопасность, харьков
 
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