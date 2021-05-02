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02.05.2021  09:07   

Игорь Терехов поздравляет харьковчан с Пасхой (ВИДЕО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравляет жителей Харькова с Воскресением Христовым.


//city.kharkov.ua
Дорогие харьковчане!
 
Поздравляю вас с радостным праздником Светлого Воскресения Христова!
 
Пусть ангел-хранитель оберегает от невзгод, благодать всегда живет в вашем сердце, а в доме царят счастье, тепло и радость. «Христос воскрес!» - эту светлую весть харьковчане с верой и любовью передают друг другу.
 
Желаю помощи Божьей, бодрости духа, здоровья вашим близким. Пусть Воскресение Христово всегда освящает ваш путь небесным светом надежды, веры и любви! Пусть Господь бережет вас и наш любимый город!
 
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков, пасха
 
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