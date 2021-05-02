02.05.2021 09:07

Игорь Терехов поздравляет харьковчан с Пасхой (ВИДЕО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравляет жителей Харькова с Воскресением Христовым.



//city.kharkov.ua

Дорогие харьковчане!

Поздравляю вас с радостным праздником Светлого Воскресения Христова!

Пусть ангел-хранитель оберегает от невзгод, благодать всегда живет в вашем сердце, а в доме царят счастье, тепло и радость. «Христос воскрес!» - эту светлую весть харьковчане с верой и любовью передают друг другу.

Желаю помощи Божьей, бодрости духа, здоровья вашим близким. Пусть Воскресение Христово всегда освящает ваш путь небесным светом надежды, веры и любви! Пусть Господь бережет вас и наш любимый город!

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов