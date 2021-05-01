01.05.2021 18:14

Запрещено посещать хвойные леса

Запрет действует по 5 мая.

Такое решение было принято на заседании Региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которое прошло 30 апреля.

Запрещен также въезд автотранспорта в лесной фонд, кроме транспорта, используемого лесной охраной.

Как пояснил начальник Харьковского областного лесного управления и охотничьего хозяйства Виталий Скляров, решение о запрете посещения лесных массивов связано с установлением на территории Харьковской области 5 класса пожарной опасности.

«Предприятиями, которые координируются Харьковским областным лесным управлением и охотничьим хозяйством, организовано выполнение профилактических противопожарных мероприятий в соответствии с проектом противопожарного обустройства лесных насаждений и материалов лесоустройства. В частности, предприятиями содержатся в надлежащем состоянии противопожарные дороги, водозаборы и противопожарные подъезды», – рассказал начальник Харьковского областного лесного управления и охотничьего хозяйства.

Виталий Скляров отметил, что первоочередное внимание уделяется выполнению профилактических противопожарных мероприятий в лесных насаждениях, прилегающих к населенным пунктам, линий электропередачи, нефте- и газопроводов и других опасных объектов.

Также в области была внедрена автоматизированная система «Пожары» и обеспечено реагирование на все случаи поступлений информации со спутника дистанционного зондирования земли. Проведено обучение по теме действиям органов управления и сил территориальной поддержки единой государственной системы гражданской защиты Харьковской области во время ликвидации последствий пожаров природных экосистем. В ходе практической части занятий участники отработали тушение лесных пожаров.

Виталий Скляров также сообщил, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество пожаров на территории Харьковской области в этом году уменьшилось на 73%.