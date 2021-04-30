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30.04.2021  18:19   

На Пасху в Харькове продлят работу метро, автобусов, трамваев и троллейбусов

Для обеспечения посещения жителями города храмов на время Пасхи в Харькове продлена работа метро, трамваев, троллейбусов и автобусов.


//city.kharkov.ua
Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры.
 
Так, метрополитен в пасхальную ночь - с 1 на 2 мая - будет работать до 3:00 с увеличенным интервалом движения поездов. В это же время от станций метро по основным направлениям будут курсировать трамваи и троллейбусы, а также автобусы в направлениях, где не ходит электротранспорт.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  пасха, транспорт, харьков
 
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