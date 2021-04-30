30.04.2021 13:14

Харьков поименно вспомнит героев Второй Мировой Войны

По инициативе Игоря Терехова Харьковский горисполком приступил к созданию списка Героического поколения харьковчан.

В него войдут фамилии тех, кто защищал и освобождал Родину и Харьков в годы войны, а также тех, кто своим самоотверженным трудом восстанавливал страну после войны.

«В этом году мы планируем провести акцию «лента памяти». Пользуясь случаем, прошу присылать фамилии тех харьковчан, которые воевали и погибли, которые добыли победу нам — потомкам», — заявил руководитель города Игорь Терехов.

Горожане, которые помнят и чтят подвиг своих родных, могут передать ФИО ветерана для формирования “Ленты памяти” героев Харькова по ссылке https://9may.kh.ua. Таким образом будет сформирован список героического поколения, который на протяжении 8, 9 и 10 мая будет в режиме реального времени публиковаться на сайте горсовета, а также отображаться бегущей строкой в эфире местных телеканалов.

Вечером 9 мая этот список в виде лазерного шоу будет транслироваться у Мемориала Славы с 20:00. Также в настоящее время идет сбор интервью с живыми свидетелями войны и послевоенного времени. Поэтому в рамках проекта “Лента памяти” отдельно просим Вас указывать контакты людей, которые могут поделиться живыми историями о войне и послевоенном восстановлении. Их рассказы попадут в теле- и радио- эфир, а также будут опубликованы в городских газетах и на сайтах харьковских новостей, - отмечается в сообщении.