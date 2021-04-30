30.04.2021 11:18

Теробщинам предоставили полномочия на оформление документов

Районы увеличили, общины создали, однако люди остались без базовых документов для жизни. Поэтому Верховная Рада приняла закон, возвращающая полномочия для сельских, поселковых и местных общин на оформление актов гражданского состояния.

В территориальных общинах отныне можно регистрировать рождении, брак и смерть человека. Дело в том, что в рамках децентрализации и укрупнения районов сфера государственной регистрации актов гражданского состояния потеряла свои функции, а чиновники - полномочия. И для того, чтобы сделать эти документы, украинцам приходилось делать это часто не в своем городе или поселке. Поэтому Верховная Рада приняла закон, возвращающий некоторые полномочия этом учреждении.



Закон предлагает как можно быстрее предоставить территориальным общинам, образованным на базе городов областного значения, по крайней мере базовые полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния: регистрация рождения, брака, смерти. Этот шаг позволит органам местного самоуправления использовать собственную мотивированность, гибкость и мобильность в получении таких полномочий и обеспечить доступ к таким услугам своим жителям.



А еще в Раде уверены, если вернуть эти функции, их будет легче еще и интегрировать в территориальных центрами предоставления административных услуг и такие документы как - регистрация рождения, брака и смерти смогут предоставлять за один визит.

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