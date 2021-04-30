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30.04.2021  10:21   

48 малышей родилось в Харькове 29 апреля

48 детей родилось в Харькове в четверг, 29 апреля.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 27 мальчиков и 21 девочка.

Тэги:  новорожденные, дети, харьков, рождаемость
 
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