48 малышей родилось в Харькове 29 апреля

48 детей родилось в Харькове в четверг, 29 апреля.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 27 мальчиков и 21 девочка.
В гороскопе будут преобладать не личные, а в первую очередь общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. В такие дни люди чаще обычного остаются работать сверхурочно, подают милостыню, говорят о политике, дают советы.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
Великая Пятница (Великий Пяток) — пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребению Его.
влажность:
давление:
ветер: