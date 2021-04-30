30.04.2021 10:00

Почетный харьковчанин Николай Велигоцкий отмечает день рождения

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 30 апреля, поздравил с днем ​​рождения Почетного гражданина Харькова, выдающегося хирурга, заведующего кафедрой торако-абдоминальной хирургии Харьковской медицинской академии последипломного образования Николая Велигоцкого.

«Ваша многолетняя профессиональная деятельность и научная компетентность в сфере медицины заслуживают большого уважения. Вы передаете свой богатый опыт и знания молодым специалистам. Пусть и в дальнейшем профессионализм и верность избранному пути служат на благо отечественной медицины.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии. Мира и добра Вам и Вашим близким! Пусть любовь и забота близких людей дают новые силы и вдохновение!» - говорится в поздравлении.