Почетный харьковчанин Николай Велигоцкий отмечает день рождения

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 30 апреля, поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова, выдающегося хирурга, заведующего кафедрой торако-абдоминальной хирургии Харьковской медицинской академии последипломного образования Николая Велигоцкого.
«Ваша многолетняя профессиональная деятельность и научная компетентность в сфере медицины заслуживают большого уважения. Вы передаете свой богатый опыт и знания молодым специалистам. Пусть и в дальнейшем профессионализм и верность избранному пути служат на благо отечественной медицины.
Желаю крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии. Мира и добра Вам и Вашим близким! Пусть любовь и забота близких людей дают новые силы и вдохновение!» - говорится в поздравлении.
В гороскопе будут преобладать не личные, а в первую очередь общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. В такие дни люди чаще обычного остаются работать сверхурочно, подают милостыню, говорят о политике, дают советы.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
Великая Пятница (Великий Пяток) — пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребению Его.
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