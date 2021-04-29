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29.04.2021  14:15   

Ведущие предприятия Харькова представят свои достижения на площади Свободы

Выставка достижений ведущих харьковских предприятий и ярмарка вакансий «Харьков - город людей труда» состоится 1 мая на площади Свободы.

Как сообщили организаторы, свои достижения и вакантные должности представят более 30 харьковских предприятий.

В частности, харьковчане увидят итоги работы АО «Турбоатом», КП «Харьковский метрополитен», АО «ХТЗ», АО «Свет шахтера», КП «Троллейбусное депо №3», АО «ФЭД», ГП «Завод имени В.А. Малышева», других коммунальных и коммерческих предприятий Харькова.
 
Все желающие смогут пообщаться с потенциальными работодателями и ознакомиться с достижениями ведущих предприятий города. В частности, на выставке представят цветочную продукцию, новую уборочную и строительную технику, троллейбусы и др.
 
Начало мероприятия - в 12:00.
 
Напомним, что в этот же день пройдут парад и выставка троллейбусов, посвященные 82-й годовщине пуска первой троллейбусной линии.
Источник:   ХГС
 Тэги:  выставка, 1 мая, день труда
 
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