29.04.2021 14:15

Ведущие предприятия Харькова представят свои достижения на площади Свободы

Выставка достижений ведущих харьковских предприятий и ярмарка вакансий «Харьков - город людей труда» состоится 1 мая на площади Свободы.

Как сообщили организаторы, свои достижения и вакантные должности представят более 30 харьковских предприятий.

В частности, харьковчане увидят итоги работы АО «Турбоатом», КП «Харьковский метрополитен», АО «ХТЗ», АО «Свет шахтера», КП «Троллейбусное депо №3», АО «ФЭД», ГП «Завод имени В.А. Малышева», других коммунальных и коммерческих предприятий Харькова.



Все желающие смогут пообщаться с потенциальными работодателями и ознакомиться с достижениями ведущих предприятий города. В частности, на выставке представят цветочную продукцию, новую уборочную и строительную технику, троллейбусы и др.



Начало мероприятия - в 12:00.