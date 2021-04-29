29.04.2021 12:37

Украинское законодательство официально признало уличные культуры

Верховная Рада Украины 27 апреля приняла законопроект «Об основах молодежной политики», согласно которому «уличная культура» стала официальным термином и частью государственной молодежной политики.

В разработке этого закона приняли участие представители харьковских уличных культур, в частности, соучредитель общественной организации «Street Culture» Егор Матюхин.

По его словам, отныне программы и проекты, которые развивают уличные культуры, могут получить официальную поддержку на государственном, региональном и местном уровнях.



«Проведение фестивалей и батлов, форумов и тренингов, создание объектов инфраструктуры уличных культур, таких как урбан-парки или урбан-центры, продвижение уличных культур, развитие на их основе предпринимательства, использование в воспитании молодежи, проведение программ обмена опытом с другими странами - все это по принятому закону может быть поддержано государством», - рассказал Егор Матюхин.



Кроме этого, закон предусматривает создание «Украинского молодежного фонда», который будет предоставлять грантовую поддержку организациям и физическим лицам, которые создают различные молодежные проекты, в том числе в сфере уличных культур.



Как отметил Егор Матюхин, этот закон позволит более эффективно развивать сообщества уличных культур по всей Украине, предоставляя больше возможностей для самовыражения и саморазвития молодежи.



«В целом, этот год стал определяющим для уличной культуры: мы в партнерстве с УКФ проводим первый в Украине грантовый конкурс идей проектов уличной культуры с бюджетом в 10 миллионов гривен, работаем над концепциями новых урбан-парков, создаем сборную Украины по олимпийскому брейкингу, а теперь еще и закрепили уличные культуры в законодательстве. Кроме того, мы продлили на следующие 5 лет сотрудничество с Харьковским городским советом по развитию уличных культур в городе, что, прежде всего, предусматривает создание новой инфраструктуры, такой как урбан-парки. Поддержка уличных культур в Украине стала государственным делом. Мы можем гордиться этим перед нашими европейскими коллегами», - отметил он.

