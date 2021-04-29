29.04.2021 11:10

Верховная Рада одобрила законопроект об электронном суде

Это один из основных шагов к внедрению электронного судопроизводства в Украине.

Верховная Рада одобрила законопроект о Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС). Он предусматривает, что все суды Украины будут обязаны принимать процессуальные документы от граждан, государственных органов и бизнеса онлайн, через подсистему е-суд.



"Единая судебная информационно-телекоммуникационная система позволит осуществлять дистанционную коммуникацию между судом и участниками судебного процесса путем обмена процессуальными документами в электронной форме и даст возможность гражданам обращаться в суд и принимать участие в судебных делах онлайн", - отмечают в Министерстве цифровой трансформации Украины.



В общем, система будет иметь четыре подсистемы - «Электронный суд», «Электронный кабинет», «Видеоконференцсвязь», «Единый контакт центр». Следующие подсистемы ЕСИТС будут вводиться поэтапно, по мере их разработки, и никаких помех от судов по принятию от граждан в онлайн формате документов в суд не должно быть. Это позволит сделать систему судопроизводства современной и более эффективной. Это особенно актуально в условиях пандемии.



За документ проголосовали 261 депутата. Субъектом законодательной инициативы выступили народные депутаты Роман Бабий, Александр Федиенко, Владимир Ватрас, Тарас Тарасенко, Сергей Демченко. Минцифра также присоединилась к разработке.



Для совместной работы над системой, Минцифра подписала меморандум с Высшим Советом Правосудия. Кроме того, Минцифра выступала инициатором по рассмотрению вопроса финансирования проекта ЕСИТС Европейским инвестиционным банком. Также проведены организационные встречи, ожидается рассмотрение и согласование документов со стороны ЕИБ.



Сейчас уже проведен технический анализ обоснованных финансовых показателей для разработки ЕСИТС. А также Минцифра присоединилась к аудиту существующих подсистем в судах.

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