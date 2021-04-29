28 апреля в Харькове родилось 48 малышей

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Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 29 апреля Звезды гороскопа складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 29 апреля Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без осадков