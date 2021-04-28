28.04.2021 18:59

Социальная помощь малообеспеченным семьям: как получить

Что такое государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и кому она предоставляется.

Разъясняют в Министерстве социальной политики Украины.

Малообеспеченная семья - семья, которая по уважительным или независящим от нее причинам имеет среднемесячный совокупный доход ниже, чем прожиточный минимум для семьи. (Прожиточный минимум для семьи - определенная для каждой семьи в зависимости от ее состава сумма прожиточных минимумов, рассчитанных и утвержденных в соответствии с Законом Украины «О прожиточном минимуме» для лиц, которые относятся к основным социальным и демографическим группам населения.) Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям - ежемесячная помощь, предоставляемая малообеспеченным семьям в денежной форме в размере, зависящем от величины среднемесячного совокупного дохода семьи.

Государственная социальная помощь назначается, если лица в течение периода, за который учитываются доходы:

- оплатили или за них уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального, суммарно в течение трех месяцев

- присматривали за детьми до достижения ими трехлетнего возраста или за детьми, нуждающимися в уходе в течение времени, определенного в медицинском заключении врачебно-консультативной комиссии, но не более чем до достижения ими шестилетнего возраста, за детьми, больными тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороки развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, за детьми, которые получили тяжелую травму, нуждаются в трансплантации органа, нуждаются в паллиативной помощи, которым не установлена ​​инвалидность, за лицом с инвалидностью I группы, за лицом с инвалидностью II группы вследствие психического расстройства, за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также за лицами, достигшими 80-летнего возраста; оказывали социальные услуги по уходу в соответствии с законодательством.

Выплата ранее назначенной социальной помощи прекращается

- если семья скрыла или намеренно представила недостоверные данные о ее доходах и имущественном состоянии, повлиявших на установление права на социальную помощь и определение ее размера, в результате чего были излишне выплачены средства, - с месяца, в котором выявлено нарушение;

- в случае переезда семьи в другую местность и наступления обстоятельств, которые делают невозможными выплату социальной помощи (в частности, смерть одинокого лица), - с месяца, следующего за месяцем, в котором произошли изменения;

- по заявлению уполномоченного представителя семьи - с месяца, следующего за месяцем его подачи, если иное не оговорено заявлением.

Государственная социальная помощь не назначается, если:

- в составе семьи есть трудоспособные лица, достигшие 18-летнего возраста и не работают, не проходили военной службы, не осуществляли предпринимательской или профессиональной независимой деятельности, не получали образования по дневной форме получения образования в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального передвысшего, высшего образования, не зарегистрированные в центре занятости как безработные или такие, как ищут работу, суммарно более чем три месяца в течение периода, за который учитываются доходы;

- лица, входящие в состав малообеспеченной семьи, которые в течение 12 месяцев перед обращением за назначением государственной социальной помощи осуществили покупку земельного участка, квартиры (дома), транспортного средства (механизма), строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплатили (единоразово) любые услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных согласно социальной норме жилья и социальных нормативов жилищно-коммунального обслуживания) на сумму, которая на дату покупки превышает 50 тыс. гривень;