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28.04.2021  15:34   

«По следам CHORNOBYL»: в проекте приняли участие сотни школьников

Более 600 учащихся Харьковщины приняли участие в образовательно-мотивационном мероприятии.

В рамках этого мероприятия 23 апреля учителя и ученики дистанционно присоединились к серии онлайн-уроков.
 
Проект состоял из 8 содержательных частей: ядерная физика, энергетика, химия, экология, охрана труда, альтернативная энергетика, история науки, история техники.
 
Преподаватели и молодые ученые НТУ «ХПИ» рассказывали о том, что Чернобыльская катастрофа – это уроки прошлого и наука для решения проблем будущего.
 
26 апреля состоялся онлайн-конкурс «По следам CHORNOBYL», посвященный 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы, для учащихся средних и старших классов Харьковской области, как завершающий этап образовательно-мотивационного проекта преподавателей и молодых ученых НТУ «ХПИ».
 
Ученики показали хорошие результаты и мотивированность. Все участники получат сертификаты различного уровня в зависимости от результатов.
 
Образовательно-мотивационный проект «По следам CHORNOBYL» НТУ «ХПИ» демонстрирует, каким образом можно использовать общеизвестное историческое событие как отправную точку для обучения разнообразным научно-техническим аспектам. На примере Чернобыльской техногенной катастрофы были разобраны принципы работы атомной энергетики и научные основы процессов, происходивших во время и после аварии (опираясь на разделы школьного курса по физике, экологии и основ здоровья, химии, энергетики, истории и прочее).
 
Ознакомиться с материалами проекта можно по ссылке.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  чернобыль, мероприятия, харьков
 
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