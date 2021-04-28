28.04.2021 15:34

«По следам CHORNOBYL»: в проекте приняли участие сотни школьников

Более 600 учащихся Харьковщины приняли участие в образовательно-мотивационном мероприятии.

В рамках этого мероприятия 23 апреля учителя и ученики дистанционно присоединились к серии онлайн-уроков.

Проект состоял из 8 содержательных частей: ядерная физика, энергетика, химия, экология, охрана труда, альтернативная энергетика, история науки, история техники.

Преподаватели и молодые ученые НТУ «ХПИ» рассказывали о том, что Чернобыльская катастрофа – это уроки прошлого и наука для решения проблем будущего.

26 апреля состоялся онлайн-конкурс «По следам CHORNOBYL», посвященный 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы, для учащихся средних и старших классов Харьковской области, как завершающий этап образовательно-мотивационного проекта преподавателей и молодых ученых НТУ «ХПИ».

Ученики показали хорошие результаты и мотивированность. Все участники получат сертификаты различного уровня в зависимости от результатов.

Образовательно-мотивационный проект «По следам CHORNOBYL» НТУ «ХПИ» демонстрирует, каким образом можно использовать общеизвестное историческое событие как отправную точку для обучения разнообразным научно-техническим аспектам. На примере Чернобыльской техногенной катастрофы были разобраны принципы работы атомной энергетики и научные основы процессов, происходивших во время и после аварии (опираясь на разделы школьного курса по физике, экологии и основ здоровья, химии, энергетики, истории и прочее).