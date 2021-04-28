28.04.2021 14:17

Парад троллейбусов пройдет в Харькове

Парад и выставка троллейбусов, посвященные 82-й годовщине пуска первой троллейбусной линии, пройдут 1 мая в Харькове.

Утром троллейбусы разных моделей отправятся с ул. Университетской по самому первому в городе маршруту - по ул. Сумской до Центрального парка культуры и отдыха им. Горького. Проехаться в колонне смогут все желающие. Для этого необходимо прийти на ул. Университетскую, возле Успенского собора, с 9:45 до 10:00. Организаторы просят участников мероприятия надеть маску и соблюдать социальную дистанцию.



В 11:30 эти же троллейбусы будут представлены на выставке, которая пройдет на пл. Свободы, в районе выхода со ст. м. «Госпром». Посетители смогут увидеть разные модели подвижного состава, ознакомиться с макетами троллейбусов, которые ранее эксплуатировались в Харькове, историческими и современными фотографиями. Представители троллейбусных депо ответят на вопросы об истории транспорта и проконсультируют по вопросам трудоустройства.





Отметим, что троллейбусы курсируют по Харькову более 80 лет. Первая троллейбусная линия была открыта в Харькове 1 мая 1939 года. 5 мая транспорт начал курсировать по первому маршруту: от пл. Чекистов (ныне - ул. Университетская) по Спартаковскому переулку и ул. Сумской до Центрального парка культуры и отдыха им. Горького. Осенью 1939 года троллейбусы начали ездить до Южного вокзала.

С годами сеть троллейбусных маршрутов постоянно расширялась, и в настоящее время этот электротранспорт присутствует во всех районах Харькова. В последние годы троллейбус снова активно развивается: город получает большую партию новых троллейбусов, как обычных, так и с увеличенным автономным ходом, открываются новые маршруты, в том числе и там, где прежде электротранспорта не было. Вот уже более 80 лет троллейбусы исправно перевозят пассажиров по городским маршрутом.