Главная Новости Общество В центре реабилитации «Промінь» благоустроят территорию и отремонтируют помещения
28.04.2021  13:45   

В центре реабилитации «Промінь» благоустроят территорию и отремонтируют помещения

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 28 апреля, посетил Харьковский городской центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Промінь».


city.kharkov.ua

Как рассказала директор учреждения Наталья Чаплыгина, центр был создан в 1998 году как общественная организация, но потом при поддержке городской власти стал коммунальным предприятием.  Сейчас в центре функционируют пять групп для детей, работают логопед, психолог, дефектолог, реабилитолог и другие специалисты.

«Часто таких детей признают необучаемыми, но мы уже много лет доказываем своей работой, что эти дети способны на многое. Наши методики обучения и реабилитации дают многим из них шанс жить практически полноценной жизнью», - отметила Наталья Чаплыгина.

Во время экскурсии по центру Игорь Терехов пообщался с родителями, посмотрел концертные номера, подготовленные воспитанниками, а также поговорил со специалистами, которые работают с детьми.

«Я преклоняюсь перед вами и вашей работой. Увиденное сегодня меня реально поразило. Вы делаете то, что не под силу сделать многим, даже официальной медицине. Работать с такими детьми очень тяжело, но, благодаря вашей преданности любимому делу, центр показывает невероятные результаты - дети учатся говорить, петь, танцевать, готовить еду, стирать, делать покупки, то есть быть готовыми к самостоятельной жизни. Такие центры, таких специалистов надо поддерживать всеми силами», - подчеркнул Игорь Терехов.

По итогам встречи были запланированы работы по благоустройству территории учреждения, обновлению материально-технической базы, ремонту инженерных коммуникаций.

Справка. Харьковский городской центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Промінь» - коммунальное учреждение, единственное в Харькове, которое опекает детей и подростков с тяжелой умственной отсталостью и занимается комплексной психологической, педагогической, социальной, трудовой реабилитацией лиц с инвалидностью.

Источник:   ХГС
 Тэги:  дети, центр, проминь, инвалидность
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.04 Общество 27 апреля в Харькове родилось 45 малышей 27.04 Общество 37 маленьких харьковчан родилось в Харькове 26 апреля 26.04 Общество 85 малышей родилось в Харькове с 23 по 25 апреля
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 