28.04.2021 13:45

В центре реабилитации «Промінь» благоустроят территорию и отремонтируют помещения

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 28 апреля, посетил Харьковский городской центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Промінь».



city.kharkov.ua

Как рассказала директор учреждения Наталья Чаплыгина, центр был создан в 1998 году как общественная организация, но потом при поддержке городской власти стал коммунальным предприятием. Сейчас в центре функционируют пять групп для детей, работают логопед, психолог, дефектолог, реабилитолог и другие специалисты.



«Часто таких детей признают необучаемыми, но мы уже много лет доказываем своей работой, что эти дети способны на многое. Наши методики обучения и реабилитации дают многим из них шанс жить практически полноценной жизнью», - отметила Наталья Чаплыгина.



Во время экскурсии по центру Игорь Терехов пообщался с родителями, посмотрел концертные номера, подготовленные воспитанниками, а также поговорил со специалистами, которые работают с детьми.



«Я преклоняюсь перед вами и вашей работой. Увиденное сегодня меня реально поразило. Вы делаете то, что не под силу сделать многим, даже официальной медицине. Работать с такими детьми очень тяжело, но, благодаря вашей преданности любимому делу, центр показывает невероятные результаты - дети учатся говорить, петь, танцевать, готовить еду, стирать, делать покупки, то есть быть готовыми к самостоятельной жизни. Такие центры, таких специалистов надо поддерживать всеми силами», - подчеркнул Игорь Терехов.



По итогам встречи были запланированы работы по благоустройству территории учреждения, обновлению материально-технической базы, ремонту инженерных коммуникаций.



Справка. Харьковский городской центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Промінь» - коммунальное учреждение, единственное в Харькове, которое опекает детей и подростков с тяжелой умственной отсталостью и занимается комплексной психологической, педагогической, социальной, трудовой реабилитацией лиц с инвалидностью.