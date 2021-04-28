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28.04.2021  10:52   

27 апреля в Харькове родилось 45 малышей

45 детей родилось в Харькове во вторник, 27 апреля.


27 апреля в Харькове родилось 45 малышей

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных – 17 мальчиков и 28 девочек, в том числе одна двойня – мальчик и девочка, которые появились на свет в региональном перинатальном центре.

Редакция РЕДПОСТ, поздравляет маленьких харьковчан и их счастливых родителей.

Тэги:  новорожденные, дети, харьков, рождаемость
 
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