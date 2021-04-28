27 апреля в Харькове родилось 45 малышей

45 детей родилось в Харькове во вторник, 27 апреля.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных – 17 мальчиков и 28 девочек, в том числе одна двойня – мальчик и девочка, которые появились на свет в региональном перинатальном центре.
Редакция РЕДПОСТ, поздравляет маленьких харьковчан и их счастливых родителей.
Гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день. Звезды благоприятствуют общению и повышенной активности, однако есть и подвох – эмоции часто будут преобладать над логикой.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.
В этот день церковь отмечает память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. По преданию, они были учениками и последователями святого Павла и вместе с ним проповедовали слово Божие.
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