Главная Новости Общество Сегодня - день рождения почетного харьковчанина Константина Шердица
27.04.2021  10:00   

Сегодня - день рождения почетного харьковчанина Константина Шердица

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 27 апреля, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, заслуженного работника культуры Украины Константина Шердица.

«Ваши заслуги в области культуры и искусства нашего города пользуются заслуженным авторитетом среди студентов и коллег. Особого внимания заслуживает развитие молодого поколения в культурно-досуговой сфере.

Желаю крепкого здоровья, неутомимого жизнелюбия и благополучия Вам и Вашим близким. Пусть в Вашей жизни будет много светлых и радостных дней, а успех сопутствует Вам во всем!» - говорится в поздравлении.

Тэги:  поздравление, почетный, шердиц
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.04 Общество Сегодня день рождения почетного харьковчанина Леонида Товажнянского 24.04 Общество Почетный харьковчанин Александр Бандурка отмечает день рождения 22.04 Общество Почетная харьковчанка Зоя Колесникова отмечает день рождения
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 