Укрпочта выпустила почтовую марку к годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС (ФОТО)

На почтовой марке изображен мурал со стены машинного зала Чернобыльской АЭС.
К 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы Укрпочта введет в обращение почтовую марку «Взгляд в будущее».
На художественной марке изображена одноименный мурал, который размещен на восточной стене машинного зала Чернобыльской АЭС. Его создал Валерий Коршунов, рисунок которого «Взгляд в будущее» победил в народном конкурсе на лучший эскиз муралей для проекта «Новое видение Чернобыльской АЭС».
Номинал марки - V (эквивалент 9 грн.), Тираж - 130 000 экземпляров.
К почтовой марки выпущено конверт «Первый день», на котором изображен фото Николая Валицкий с выставки «Хроники Саркофага».
Кроме Киева, спецгашение почтовой марки «Взгляд в будущее» штемпелем «Первый день» пройдет в г. Лубны Полтавской области и Винница.
Укрпочта уже дважды выпускала художественные марки на тему Чернобыльской катастрофы. Впервые - в 1996 году, тогда появилась марка «10 лет Чернобыльской катастрофы», а 2016 было введено в обращение почтовую марку «Чернобыль - трагедия человечества».
Напомним, Укрпочта 25 февраля выпустила художественный немаркированный конверт в современном дизайне, на котором Леся Украинка изображена в стиле поп-арт. Введение в обращение приурочено к 150-летию со дня рождения поэтессы.
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