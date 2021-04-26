85 малышей родилось в Харькове с 23 по 25 апреля

85 детей родилось в Харькове за последние три дня – 23, 24 и 25 апреля.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, в пятницу, 23 апреля, в городе родилось 40 детей: 21 мальчик и 19 девочек, в том числе две двойни - мальчик и девочка появились на свет в областном перинатальном центре, еще одни мальчик и девочка – в роддоме №6.
В субботу, 24 апреля, было 22 новорожденных: 6 мальчиков и 16 девочек.
В воскресенье, 25 апреля, в городе родилось 23 ребенка: 11 мальчиков и 12 девочек.
Оказаться в плену своих желаний и чувств сегодня гораздо легче обычного. Звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь.
26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы.
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