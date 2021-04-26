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26.04.2021  10:00   

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Леонида Товажнянского

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 26 апреля, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, советника ректора Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» Леонида Товажнянского.

«Ваши знания, богатый профессиональный опыт и организаторские способности стали надежной основой для развития научно-технической базы университета. Ваша трудовая биография служит эталоном преданности профессии и университету, который под Вашим руководством обрел мощное развитие. 

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, бодрости и неисчерпаемой жизненной энергии. Пусть Вас всегда окружают своим теплом близкие и родные люди», - говорится в поздравлении.

Тэги:  поздравление, товажнянский, почетный
 
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