Сегодня день рождения почетного харьковчанина Леонида Товажнянского

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 26 апреля, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, советника ректора Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» Леонида Товажнянского.
«Ваши знания, богатый профессиональный опыт и организаторские способности стали надежной основой для развития научно-технической базы университета. Ваша трудовая биография служит эталоном преданности профессии и университету, который под Вашим руководством обрел мощное развитие.
От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, бодрости и неисчерпаемой жизненной энергии. Пусть Вас всегда окружают своим теплом близкие и родные люди», - говорится в поздравлении.
Оказаться в плену своих желаний и чувств сегодня гораздо легче обычного. Звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь.
26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы.
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