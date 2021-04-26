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26.04.2021  09:43   

На Пасху обещают усилить карантинные ограничения в "красных" зонах

В "красных" зонах карантина власти запретят посещение церквей в период пасхальных праздников. Такое решение принято в связи с несоблюдением ограничений прихожанами на Вербное воскресенье.



Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

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По его словам, в воскресенье, 25 апреля, власти провели рейды по всем церквам и увидели, что украинцы не придерживаются никаких противоэпидемических правил.

"Что касается перехода в разных регионах к разным зонам, то в красных зонах такие праздники будут полностью запрещены как массовые мероприятия. Но поскольку идет уменьшение заболеваемости в некоторых регионах, то они (там) будут, но с определенными ограничениями. Прежде всего предусмотрены штрафы для граждан, которые не соблюдают правила безопасности, – это 170 грн и 220 грн. Что касается церквей, действительно, там есть администрация, субъект, который организует мероприятия, штрафные санкции будут налагаться на них. Этого не хотелось бы делать, с каждым администрацией обсуждался план действий и мероприятий, которые будут, и мы будем только усиливать в Киеве такие меры", – сказал чиновник.

Напомним, новые карантинные мероприятия, установленные для «красного» уровня эпидемической опасности распространения COVID-19, ввели в Харьковской области с 11 апреля.

Источник:   Страна
 Тэги:  карантин, пасха, красная зона
 
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