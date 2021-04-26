26.04.2021 08:52

В Харькове зажгли свечи в память о ликвидаторах Чернобыльской катастрофы

Акция «Зажги свечу», приуроченная к 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, прошла сегодня, 25 апреля, в Молодежном парке, возле памятного знака чернобыльцам.

В мероприятии приняли участие чернобыльцы, вдовы ликвидаторов, их семьи, представители городской власти. Присутствующие зажгли свечи в память об участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и символично запустили в небо белые шары.



Как сообщил председатель Харьковской городской общественной организации «Союз Чернобыль» Анатолий Губарев, международная акция «Зажги свечу» проводится с 2011 года накануне дня аварии. В прошлом году в ней приняли участие жители более 160 городов в разных странах. Он также сообщил, что в 1991 году в Харьковской области проживало 34,5 тыс. граждан, пострадавших вследствие катастрофы, 19,5 тыс. из них - участники ликвидации аварии. Сегодня живы 9,8 тыс. ликвидаторов, 6,6 тыс. из них – инвалиды Чернобыля, более 3,6 тыс. чернобыльцев живут в Харькове. Анатолий Губарев отметил, что практически каждый второй ликвидатор ушел из жизни не в силу возраста, ведь на момент аварии им было в среднем 25-28 лет.

«Мы вспоминаем друзей, коллег, которые были в Чернобыле либо внесли огромную лепту в развитие чернобыльского движения. Мне не хватит сейчас времени рассказать о Чернобыле, о том, как мы тушили торфяники вокруг станции, пожар в ночь на 24 мая 1986 года. Чернобыль для человечества – пятно не на одну тысячу лет. Количество радионуклидов, которые были выброшены после аварии, приблизительно равны от 100 до 400 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Радиоактивное облако дважды обошло вокруг всего земного шара, и радиация досталась всем. Когда говорят о том, что ядерная энергия – самая чистая и дешевая, с этим можно согласиться, но в какую стоимость мы можем оценить человеческие жизни?» - отметил Анатолий Губарев.

Председатель подразделения «Дети Чернобыля» Харьковской городской общественной организации «Союз Чернобыль» Валерий Чумаков сообщил, что «Дети Чернобыля» стараются объединить не только чернобыльцев, вдов ликвидаторов, детей Чернобыля, но и воинов-интернационалистов и воинов АТО.

«Сегодня сюда пришел мой товарищ, с которым мы прошли армию, потом Чернобыль, и до сих пор мы вместе. Был у нас еще один друг, который, к сожалению, несколько лет назад умер. Мы – однополчане, которых объединяет крепкая дружба. Самое главное, чтобы было здоровье. Я всегда рад видеть здесь наших ребят, к сожалению, в эти траурные для нашего поколения дни. Мы свой долг выполнили до конца», - отметил Валерий Чумаков.

В свою очередь директор Департамента по работе с общественными объединениями Никита Стерин сообщил, что у харьковских чернобыльце есть льготы на оплату коммунальных услуг, на проезд в общественном транспорте, которые финансируются из бюджета городской территориальной громады. Также одноразовые выплаты к 26 апреля получают вдовы чернобыльцев, а в мае этого года и вдовы, у которых не оформлен соответствующий статус.

«Харьковский городской совет старается слышать и решать проблемы харьковских чернобыльцев, встречаться с ними. Секретарь горсовета Игорь Терехов уделяет большое внимание чернобыльцам. Мы стараемся сделать так, чтобы им в нашем городе было комфортно и легче жить. Для нас это люди, которые совершили подвиг, и мы это помним независимо от даты», - подчеркнул Никита Стерин.

Напомним, что завтра, 26 апреля, в 8:00 во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви будет совершен колокольный перезвон в память о погибших в результате аварии на ЧАЭС, а в 10:00 харьковчане возложат цветы к памятному знаку чернобыльцам в Молодежном парке.



Справка. Авария на Чернобыльской АЭС - крупнейшая ядерная техногенная катастрофа в мире, которая произошла в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. Сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а около 600 тыс. ликвидаторов, которые участвовали в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации, что привело к различным заболеваниям и смертям.