Почетный харьковчанин Александр Бандурка отмечает день рождения

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, заслуженного юриста Украины, полного кавалера ордена «За заслуги» Александра Бандурку.
«Примите слова глубокой благодарности за высокий профессионализм, активное участие в общественной жизни города и распространение правовых знаний.
Искренне желаю крепкого здоровья, бодрости, жизненных сил, благополучия и семейного уюта Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении.
Любые дела, требующие четкости, настойчивости и конкретики будут даваться легче обычного, так что не упустите хорошую возможность поставить все точки над i.
Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
Ежегодно в последнюю субботу апреля во многих странах мира отмечается Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day), который был учреждён Всемирной ветеринарной ассоциацией (World Veterinary Association, WVA) в 2000 году, с целью освещения различных аспектов работы ветеринаров по всему миру и повышения осведомленность об их вкладе в улучшение здоровья и благосостояния животных, а также общественного здравоохранения
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