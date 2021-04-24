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24.04.2021  13:42   

Почетный харьковчанин Александр Бандурка отмечает день рождения

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, заслуженного юриста Украины, полного кавалера ордена «За заслуги» Александра Бандурку.

«Примите слова глубокой благодарности за высокий профессионализм, активное участие в общественной жизни города и распространение правовых знаний.

Искренне желаю крепкого здоровья, бодрости, жизненных сил, благополучия и семейного уюта Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении.

Тэги:  поздравление, почетный, бандурка
 
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