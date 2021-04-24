Почетный харьковчанин Александр Бандурка отмечает день рождения

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 24 апреля Любые дела, требующие четкости, настойчивости и конкретики будут даваться легче обычного, так что не упустите хорошую возможность поставить все точки над i.

Прогноз погоды в Харькове на субботу, 24 апреля Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.